Кабинет министров Украины назначил Тимиша Мартыненко-Кушлянского заместителем председателя Украинского института национальной памяти. Соответствующее распоряжение правительство приняло 28 октября.

Чиновник приступит к работе с даты фактического исполнения обязанностей. Его назначили на срок до 12 месяцев после прекращения или отмены военного положения. Испытательный срок составляет два месяца.

Мартыненко-Кушлянский — специалист по коммуникациям и политический аналитик. С 2017 года он входит в Комиссию по вопросам наименований при мэре Киева, а с 2022 года является секретарем экспертной группы Киевсовета, которая занимается удалением из публичного пространства столицы объектов, связанных с Россией и СССР.

Согласно декларации, в 2025 году он получил 439,65 тыс. грн от предпринимательской деятельности и 64,8 тыс. грн социальных выплат. Среди задекларированного имущества — две квартиры в Киеве, коллекция из 570 предметов старины и 33,6 тыс. долларов наличными.

Источник: Кабинет министров Украины

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Ранее Кабинет министров освободил от должности заместителя министра юстиции Елену Высоцкую. Также члены правительства уволили трех государственных секретарей: Наталью Запольскую из Минстратегпрома, Виктора Канцурака из Минагро и Дмитрия Слободянюка из Минздрава.

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