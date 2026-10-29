赫梅利尼茨基州非法开采了近5.7万吨泥炭，涉案金额达1.42亿格里夫纳

在赫梅利尼茨基州，一家私营企业的负责人被通知涉嫌在未获得特别许可的情况下非法开采和销售泥炭。

据调查显示，在谢佩蒂夫斯基区一片面积超过2.6公顷的土地上，开采了超过11.3万立方米的泥炭——约合5.7万吨。

该地块原为个人农户经营用地。开采作业导致形成了六个池塘，环境监察部门评估国家因此遭受的损失近1.42亿格里夫纳。

在12次搜查行动中，执法人员查获了近23吨成品和65吨原材料。法院还对这名38岁的嫌疑人实施了财产查封。

来源：总检察长办公室

切尔卡瑟州通报称，该州某市议会的一名议员因涉嫌非法开采和销售沙子一案被通报嫌疑。 据调查显示，仅两起案件就可能给国家造成总计近7.5亿格里夫纳的损失，该犯罪团伙目前已有五名嫌疑人。执法部门还指出，涉案人员涉嫌非法销售开采的原材料并洗钱。

执法部门已向某公司总经理发出嫌疑通知，据调查显示，该公司在文尼察州非法开采了近3.8万吨砂岩。给国家造成的损失估计超过3.37亿格里夫纳。

检察官已向法院提交了针对某企业前董事的起诉书，该企业曾从事基辅州德斯纳河的采砂活动。 据调查显示，该企业非法开采了近3.9万吨沙子，给环境造成了2250万格里夫纳的损失。

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