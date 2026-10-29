В Хмельницкой области незаконно добыли почти 57 тысяч тонн торфа на сумму 142 млн грн

В Хмельницкой области директору частного предприятия было предъявлено подозрение в незаконной добыче и продаже торфа без специального разрешения.

По данным следствия, в Шепетовском районе на участке площадью более 2,6 га добыли свыше 113 тысяч кубометров торфа — почти 57 тысяч тонн.

Земля была предназначена для личного крестьянского хозяйства. В результате работ образовалось шесть прудов, а экологическая инспекция оценила нанесенный государству ущерб почти в 142 млн грн.

В ходе 12 обысков правоохранители обнаружили почти 23 тонны готовой продукции и 65 тонн сырья. Суд также наложил арест на имущество 38-летнего подозреваемого.

Источник: Офис Генерального прокурора

В Черкасской области сообщили о подозрении депутату одного из городских советов области по делу о незаконной добыче и продаже песка. По данным следствия, в результате двух эпизодов государству мог быть нанесен ущерб в общей сложности почти на 750 млн грн, а в схеме уже фигурируют пять подозреваемых. Правоохранители также заявляют о незаконной продаже добытого сырья и легализации полученных средств.

Правоохранители сообщили о подозрении директору общества, которое, по данным следствия, незаконно добыло почти 38 тысяч тонн песчаника в Винницкой области. Ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 337 млн грн.

Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора предприятия, которое занималось добычей песка из реки Десна в Киевской области. По данным следствия, незаконно добыто почти 39 тыс. тонн песка, что нанесло ущерб окружающей среде на сумму 22,5 млн грн.

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