W obwodzie chmielnickim dyrektorowi prywatnego przedsiębiorstwa postawiono zarzut nielegalnego wydobycia i sprzedaży torfu bez specjalnego zezwolenia.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w rejonie Szepetowem na działce o powierzchni ponad 2,6 ha wydobyto ponad 113 tysięcy metrów sześciennych torfu — prawie 57 tysięcy ton.

Teren ten był przeznaczony na prywatne gospodarstwo rolne. W wyniku prac powstało sześć stawów, a inspekcja ekologiczna oszacowała straty poniesione przez państwo na prawie 142 mln hrywien.

Podczas 12 przeszukań funkcjonariusze organów ścigania wykryli prawie 23 tony gotowego produktu oraz 65 ton surowca. Sąd nałożył również zajęcie majątku 38-letniego podejrzanego.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

W obwodzie czerkaskim postawiono zarzuty radnemu jednej z rad miejskich regionu w sprawie nielegalnego wydobycia i sprzedaży piasku. Według danych śledztwa, w wyniku dwóch epizodów państwo mogło ponieść łącznie straty w wysokości prawie 750 mln hrywien, a w aferze figuruje już pięciu podejrzanych. Organy ścigania informują również o nielegalnej sprzedaży wydobytego surowca oraz praniu uzyskanych środków.

Organy ścigania postawiły zarzuty dyrektorowi spółki, która – według ustaleń śledztwa – nielegalnie wydobyła prawie 38 tysięcy ton piaskowca w obwodzie winnickim. Straty poniesione przez państwo oszacowano na ponad 337 mln hrywien.

Prokuratorzy przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi przedsiębiorstwa, które zajmowało się wydobyciem piasku z rzeki Desna w obwodzie kijowskim. Zgodnie z ustaleniami śledztwa nielegalnie wydobyto prawie 39 tys. ton piasku, co spowodowało szkody dla środowiska w wysokości 22,5 mln hrywien.

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