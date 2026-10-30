社交媒体上正在热议乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢宾采在赫尔松州被占领的奥列什基镇进行人道主义任务期间，与俄罗斯代表团成员会面时的表现。

乌克兰谈判代表团由卢宾采领衔，俄罗斯代表团则由人权专员雅娜·兰特拉托娃率领。

会谈期间，双方进行了交谈、握手，并举行了联合简报会。

部分乌克兰民众批评人权专员面带微笑，并认为其与侵略国代表的互动过于友好。网友们认为，在战争持续进行且俄罗斯仍在炮击乌克兰城市的情况下，此类举动并不妥当。

与此同时，也有其他网民站出来为卢宾采辩护。他们强调，谈判需要克制和外交手腕，而在此情况下最重要的是达成协议的结果，因为平民的生命取决于这些协议。

在赫尔松州被临时占领的奥列什基，当地正为人道主义行动做准备：不仅为当地居民组织了救援物资配送，还为平民撤离做好了安排。 目前共准备了25辆大巴（共750个座位）以及供行动不便者使用的救护车。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普目前暂无计划前往赫尔松州临时被占领的奥列什基镇。但她的团队并未排除未来进行此类访问的可能性，前提是安全形势允许且美国总统夫人的日程安排允许。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨表示，在赫尔松州被临时占领的奥列什基，指定路线的排雷工作已全部完成，人道主义车队已做好出发准备。

此前，由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的代表团抵达了计划向奥列什基运送人道主义援助物资的出发地。

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