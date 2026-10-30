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Поведінка Лубінця під час зустрічей із росіянами викликала дискусію в мережі

UA NEWS 30 Жовтня 2026 14:36
Поведінка Лубінця під час зустрічей із росіянами викликала дискусію в мережі
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У соцмережах обговорюють поведінку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час зустрічей із представниками російської делегації в межах гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині.

Українську переговорну групу очолив Лубінець, російську — уповноважена з прав людини Яна Лантратова. 

 Під час зустрічей сторони спілкувалися, тиснули одне одному руки та проводили спільні брифінги.

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Частина українців розкритикувала омбудсмана за усмішки та, на їхню думку, надто приязне спілкування з представниками країни-агресорки. Користувачі вважають такі жести недоречними на тлі триваючої війни та російських обстрілів українських міст.

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Водночас інші користувачі стали на захист Лубінця. Вони наголошують, що переговори потребують витримки та дипломатії, а головне в цій ситуації — результат домовленостей, від яких залежать життя цивільних.

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині готуються до гуманітарної місії: для місцевих жителів організували доставку допомоги, а також передбачили можливість виїзду цивільного населення. Загалом підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

Перша леді США Меланія Трамп наразі не планує поїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

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