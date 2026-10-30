Поведение Лубинца во время встреч с россиянами вызвало дискуссию в сети

В соцсетях обсуждают поведение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца во время встреч с представителями российской делегации в рамках гуманитарной миссии в оккупированных Олешках в Херсонской области.

Украинскую переговорную группу возглавил Лубинец, российскую — уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

Во время встреч стороны общались, пожимали друг другу руки и проводили совместные брифинги.

Часть украинцев раскритиковала омбудсмена за улыбки и, по их мнению, слишком дружеское общение с представителями страны-агрессора. Пользователи считают такие жесты неуместными на фоне продолжающейся войны и российских обстрелов украинских городов.

В то же время другие пользователи встали на защиту Лубинца. Они подчеркивают, что переговоры требуют выдержки и дипломатии, а главное в этой ситуации — результат переговоров, от которых зависят жизни мирных жителей.

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области готовятся к гуманитарной миссии: для местных жителей организовали доставку помощи, а также предусмотрели возможность выезда гражданского населения. Всего подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Первая леди США Мелания Трамп пока не планирует поездку во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. В то же время её команда не исключает такого визита в будущем, если это позволит ситуация с безопасностью и график супруги американского президента.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

До этого делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

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