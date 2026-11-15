西比加呼吁欧洲效仿爱沙尼亚在应对俄罗斯破坏活动时的坚定立场

乌克兰外交部长安德烈·西比加呼吁欧洲各国支持爱沙尼亚的做法——爱沙尼亚决定从12月1日起关闭与俄罗斯接壤的所有边境口岸，以此回应对当地国防公司Threod Systems的纵火未遂事件。

“爱沙尼亚表明，俄罗斯的破坏活动不仅可能、而且应当面临超出外交谴责范围的后果。这种做法值得在整个欧洲获得更广泛的支持。 爱沙尼亚决定自12月1日起关闭与俄罗斯边境的所有过境点，这明确表明敌对行动将招致具体后果，”乌克兰外交部长强调道。

他向塔林表达了声援，赞扬了爱沙尼亚安全部门的迅速行动，并强调欧洲需要采取更果断、更协调一致的行动，以确保俄罗斯的每次破坏企图都让侵略者付出切实的代价。

来源：国家通讯社“乌克兰通讯社”（Ukrinform），援引乌克兰外交部长安德烈·西比加在社交媒体X上的帖子。

爱沙尼亚总检察长办公室于11月15日通报了一起针对爱沙尼亚国防工业公司的新事件。 在塔林以北的爱沙尼亚维姆西，八名嫌疑人因试图潜入国防公司Threod Systems的办公楼并制造爆炸而被捕。 所有被捕人员均为拉脱维亚居民，系受俄罗斯军事情报局（格鲁乌）指使行事。

爱沙尼亚宣布，鉴于近期Threod Systems国防企业发生的破坏企图，将全面关闭与俄罗斯联邦接壤的所有边境口岸。爱沙尼亚外交部长马尔古斯·察赫克纳通报了这一消息。

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