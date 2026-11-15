Sybiga wezwał Europę do pójścia za przykładem Estonii i wykazania się zdecydowaną postawą w odpowiedzi na sabotażowe działania Rosji

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga wezwał kraje europejskie do poparcia stanowiska Estonii, która postanowiła zamknąć wszystkie przejścia graniczne z Rosją od 1 grudnia w odpowiedzi na próbę podpalenia lokalnej firmy z branży obronnej Threod Systems.

„Estonia pokazała, że rosyjskie akcje dywersyjne mogą i powinny pociągać za sobą konsekwencje wykraczające poza dyplomatyczne potępienie. Takie podejście zasługuje na szersze poparcie w całej Europie. Decyzja Estonii o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją od 1 grudnia jest wyraźnym sygnałem, że wrogie działania pociągają za sobą konkretne konsekwencje” – podkreślił szef ukraińskiego MSZ.

Wyraził solidarność z Tallinem, docenił sprawne działanie estońskich służb bezpieczeństwa oraz podkreślił, że Europa potrzebuje bardziej zdecydowanych i skoordynowanych działań, aby każda próba rosyjskiego sabotażu wiązała się z realnymi kosztami dla agresora.

Źródło: państwowa agencja informacyjna „Ukrinform” z odniesieniem do wpisu ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andriya Sybigi w serwisie społecznościowym X.

15 listopada prokuratura estońska poinformowała o nowym incydencie wymierzonym przeciwko estońskiej firmie z branży obronnej. W estońskim Viimsi, na północ od Tallina, zatrzymano osiem osób po próbie wtargnięcia do budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems i spowodowania wybuchu. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Łotwy, którzy działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU).

Estonia ogłosiła całkowite zamknięcie wszystkich przejść granicznych na granicy państwowej z Federacją Rosyjską w związku z niedawną próbą sabotażu w przedsiębiorstwie zbrojeniowym Threod Systems. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna.

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