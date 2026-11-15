Сибига призвал Европу последовать примеру решимости Эстонии в ответ на диверсии РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейские страны поддержать подход Эстонии, которая решила закрыть все пункты пропуска на границе с РФ с 1 декабря в ответ на попытку поджога местной оборонной компании Threod Systems.

«Эстония продемонстрировала, что российские диверсии могут и должны иметь последствия, выходящие за рамки дипломатического осуждения. Такой подход заслуживает более широкой поддержки во всей Европе. Решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря является четким сигналом того, что враждебные действия влекут за собой конкретные последствия», — подчеркнул глава украинского МИД.

Он выразил солидарность с Таллинном, отметил оперативную работу эстонских служб безопасности и подчеркнул, что Европе нужны более решительные и скоординированные действия, чтобы каждая попытка российского саботажа обходилась агрессору дорого.

Источник: государственное информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в социальной сети X.

Прокуратура Эстонии 15 ноября сообщила о новом инциденте, направленном против эстонской компании оборонной промышленности. В эстонском Виймси, к северу от Таллинна, задержали восемь человек после попытки проникнуть в здание оборонной компании Threod Systems и устроить взрыв. Все задержанные являются жителями Латвии, которые действовали по заказу российской военной разведки (ГРУ).

Эстония объявила о полном закрытии всех пунктов пропуска на государственной границе с Российской Федерацией из-за недавней попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

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