截至2026年10月1日，乌克兰境内仍有超过23.4万个商标有效。其中，1299个属于俄罗斯自然人或法人，另有312个的所有者中包含白俄罗斯公民或公司。

总体而言，从1992年至2026年9月，乌克兰共注册了近39.4万个商标。截至2026年10月初，其中仍有超过23.4万个处于有效状态。

研究数据显示，78%的有效商标所有者为乌克兰人。在外国所有者中，美国、塞浦路斯、瑞士和英国位居前列。

与此同时，该清单中仍存在与俄罗斯和白俄罗斯企业相关的商标：

1299个商标 归俄罗斯自然人或法人所有；

312个商标的所有者中包含白俄罗斯公民或公司。

最大的商标组合集中在食品工业、电信和制药行业的企业中。

分析师还研究了这些公司与YouControl系统中登记的企业集团之间的关联。截至2030年，在研究样本中，有4774家公司隶属于此类集团，占总数的22%。

同时，这些关联并非互斥：一家公司可能隶属于多个企业集团，而一个集团也可能由多家拥有商标的公司组成。

就拥有商标的公司数量而言，本研究中排名靠前的集团包括：

“系统资本管理”（SKM）——64家公司； “普里瓦特”（Privat）——60家公司； “龙资本”——34家公司； “伊斯特万”和“DF集团”——各30家公司。

分析师还特别关注了这两个商业集团关键人物与制裁名单的关联。 具体而言，国家安全与国防委员会（RNSB）的制裁名单中包括“普里瓦特”集团的关键人物——伊戈尔·科洛莫伊斯基和根纳季·博戈柳博夫，以及“DF集团”的关键人物——德米特里·菲尔塔什。

据YouControl数据显示，159家拥有现行商标的乌克兰公司，其所有权结构中包含俄罗斯代表。

该研究列举的案例包括：

“维姆-比尔-丹恩乌克兰”股份有限公司 拥有45个商标。其股东为俄罗斯公司“维姆-比尔-丹恩·皮塔尼亚产品”。

“奥姆尼法玛基辅”有限责任公司拥有19个商标。该公司创始人或股东中包括俄罗斯公民娜塔莉亚·菲拉托娃。

此外，在本次调查样本中，还有110家公司隶属于国际控股公司或集团，其成员中包含在俄罗斯注册的法人实体。

分析师以“桑多拉”有限责任公司为例，该公司被列入百事公司（PepsiCo, Inc.）的子公司名单。该名单中的其他公司还包括俄罗斯法人实体。 上述数据源自美国证券交易委员会（SEC）截至2025年12月27日的文件。

近半数（48.5%）拥有商标的法人实体注册于基辅市及基辅州。其中，基辅市有9,200家此类公司，基辅州有1,200家。

在其他地区中，按企业数量排名靠前的依次为：

利沃夫州——1,500家；

第聂伯罗彼得罗夫斯克州——1,400家；

敖德萨州——1,400家；

哈尔科夫州——1,300家。

研究数据显示，拥有商标的公司主要集中在贸易和加工制造业。

按主要业务领域划分的分布情况如下：

贸易——23%。其中， 从事药品和建筑材料批发的企业数量最多。

加工业——22.9%。 以食品和饮料生产商为主。

IT和电信——约10%。

专业、科学和技术活动——9%。

房地产及建筑业——超过9%。

由此可见，YouControl的研究表明，尽管乌克兰品牌所有者占主导地位，但乌克兰市场上仍然存在与俄罗斯和白俄罗斯资本相关的品牌和公司。

YouControl的研究报告中提到了这一点。

需要提醒的是，没有自有避难所的企业，必须与最近的防护设施的所有者正式协商使用该设施的事宜。国家紧急情况局强调，不得自行选择避难所，也不得认为该避难所自动对员工开放。

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