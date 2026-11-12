内务部卢茨克地区服务中心负责人弗拉基米尔·舍夫丘克的官方月薪约为3万格里夫纳。与此同时，他驾驶着登记在亲属名下的豪车，并在卢茨克附近建造豪宅。

此外，一名负责为前线登记车辆的志愿者指控该官员人为设置障碍并索要贿赂。

在相关报道发布之前，警方就已针对记者的调查工作立案。在事件引发公众关注后，该案被撤销。

根据弗拉基米尔·舍夫丘克的财产申报，他在内务部服务中心工作期间，名下没有房产、土地或汽车。 与此同时，记者调查发现，他的家人拥有位于卢茨克附近的房产以及几辆昂贵的汽车。

这位官员的妻子奥克萨娜此前曾在乡村文化宫担任文化休闲活动组织者。2023年，她从居住在意大利的母亲那里获赠了位于卢茨克的一套面积为106平方米的房子。 同年，她还在库尔钦村森林附近购置了10索托土地，2024年又在附近购置了另一块面积相同的土地。

在这片土地上，她建起了一栋带车库、总面积超过130平方米的住宅，以及附属建筑、游泳池、凉亭和完全铺设了太阳能电池板的屋顶。

“工程正在进行中。房子面积超过一百平方米。它有什么奢华之处？就是一栋普通的单层房子，两间房，”弗拉基米尔·舍夫丘克向记者说道。

据这位官员称，他的妻子通过转售二手车来为这栋房子的建设提供资金。 具体而言，2022年底，奥克萨娜·舍夫丘克以约2.1万美元的价格购入了一辆车龄两年的奥迪Q7，并在2024年以近5万美元的价格将其转售。 弗拉基米尔·舍夫丘克将价格差归因于汇率波动。

此外，该官员的申报材料中还显示了可观的现金储蓄。2022年，他申报了92万格里夫纳现金；2024年则申报了6万美元和50万格里夫纳。

民间组织“反腐败中心”的律师奥列克西·博伊科认为，此类利润丰厚的汽车转售行为可能类似于洗钱方案。

登记在亲属名下的豪华轿车

弗拉基米尔·舍夫丘克坚称，自己主要乘坐公共交通工具，或通过熟人代为接送。然而，记者在其位于库尔奇尼的庄园附近发现了一支豪华车队。

其中，一辆2024年款大众途锐（价值至少300万格里夫纳）登记在该官员70岁的岳母名下。她已在意大利生活和工作超过20年。 另有数辆汽车，包括大众帕萨特和梅赛德斯-奔驰电动跨界车，登记在该夫妇正在上大学的子女名下。10月底，奥克萨娜·舍夫丘克也以自己名义登记了一辆同款梅赛德斯-奔驰电动车。

志愿者指控索贿

记者还报道了该服务中心负责人与志愿者罗斯蒂斯拉夫·杜日克之间的冲突，后者一直从国外为乌克兰武装部队运送汽车。

今年7月，在内务部服务中心，该志愿者为军人办理车辆登记申请遭拒。据罗斯蒂斯拉夫·杜日克称，交谈过程中，弗拉基米尔·舍夫丘克暗示，要解决这个问题需要支付“一百格里夫纳”。

在公开冲突发生后，当局对该志愿者启动了行政处罚程序。法院以“轻微寻衅滋事”为由判处其50小时社区服务，该判决随后在上诉中得到维持。 与此同时，国家警察局内部安全部门未发现该服务中心负责人存在违规行为。

据调查人员称，在该报道播出后，乌克兰安全局（SBU）对内务部第0741号服务中心办公场所及弗拉基米尔·舍夫丘克的办公室进行了搜查。

这一情况见于“真相之力”新闻调查中心的调查报道。

需要指出的是，乌克兰安全局此前曾对位于卢茨克附近的一处内务部服务中心及其负责人住所进行了搜查。

此前，乌克兰安全局已证实国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）对其员工进行了搜查。

此前有消息称，乌克兰安全局（SBU）多名高级官员的住所遭到搜查，其中包括谢尔盖·杜卡、安东·克拉夫丘克和亚历山大·科瓦尔丘克。

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