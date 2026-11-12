Зарплата 30 тысяч, элитные автомобили и поместье: что известно о состоянии чиновника МВД в Луцке

Руководитель Луцкого территориального сервисного центра МВД Владимир Шевчук официально получает около 30 тысяч гривен в месяц. При этом он пользуется дорогими автомобилями, оформленными на родственников, и строит особняк недалеко от Луцка.

Кроме того, волонтёр, занимающийся регистрацией транспорта для нужд фронта, заявил об искусственном создании препятствий и вымогательстве взяток со стороны чиновника.

Еще до выхода материала полиция возбудила уголовное дело, связанное с работой журналистов над расследованием. После огласки дело закрыли.

Согласно декларациям Владимира Шевчука, за время работы в сервисном центре МВД у него не было в собственности жилья, земли или автомобилей. В то же время журналисты выяснили, что его семья владеет недвижимостью вблизи Луцка и несколькими дорогими автомобилями.

Жена чиновника Оксана ранее работала организатором культурно-досуговой деятельности в сельском доме культуры. В 2023 году она получила в подарок от матери, проживающей в Италии, дом в Луцке площадью 106 м². В том же году женщина приобрела 10 соток земли в селе Кульчин недалеко от леса, а в 2024-м — ещё один такой же участок по соседству.

На этих землях построили дом с гаражом общей площадью более 130 м², хозяйственные постройки, бассейн, беседку и крышу, полностью покрытую солнечными панелями.

«Идет строительство. Дом площадью более ста квадратных метров. Чем он роскошен? Обычный дом, одноэтажный дом, две комнаты», — рассказал журналистам Владимир Шевчук.

По словам чиновника, его жена финансирует строительство за счет перепродажи подержанных автомобилей. В частности, в конце 2022 года Оксана Шевчук приобрела двухлетний Audi Q7 примерно за 21 тыс. долларов, а в 2024-м продала его почти за 50 тыс. долларов. Разницу в цене Владимир Шевчук объяснил колебаниями валютного курса.

Кроме того, в декларациях чиновника указаны значительные денежные сбережения. В 2022 году он задекларировал 920 тыс. грн наличными, а в 2024-м — 60 тыс. долларов и 500 тыс. грн.

Юрист общественной организации «Центр противодействия коррупции» Алексей Бойко считает, что такие выгодные перепродажи автомобилей могут напоминать схему легализации денег.

Элитные автомобили, оформленные на родственников

Владимир Шевчук заверил, что якобы преимущественно пользуется общественным транспортом или добирается куда-либо с помощью знакомых. Однако журналисты зафиксировали возле его поместья в Кульчине автопарк премиальных машин.

В частности, Volkswagen Touareg 2024 года выпуска, стоимость которого составляет не менее 3 млн грн, зарегистрирован на 70-летнюю тещу чиновника. Она более 20 лет живет и работает в Италии. Еще несколько автомобилей, среди которых Volkswagen Passat и электрический кроссовер Mercedes-Benz, оформлены на детей-студентов супругов. В конце октября Оксана Шевчук также зарегистрировала на себя аналогичный электрический Mercedes-Benz.

Волонтер заявил о вымогательстве взятки

Журналисты также рассказали о конфликте руководителя сервисного центра с волонтером Ростиславом Дужиком, который привозит из-за границы автомобили для Вооруженных Сил Украины.

В июле этого года в сервисном центре МВД волонтеру отказали в регистрации автомобиля для военных. По словам Ростислава Дужика, во время разговора Владимир Шевчук намекнул, что за решение вопроса нужно заплатить «соточку».

После публичного конфликта в отношении волонтера было возбуждено административное дело. Суд, решение которого впоследствии было поддержано апелляционной инстанцией, назначил ему 50 часов общественных работ за мелкое хулиганство. В то же время подразделения внутренней безопасности Нацполиции не выявили нарушений в действиях руководителя сервисного центра.

По данным следователей, после записи материала СБУ провела обыски в помещении сервисного центра МВД №0741 и в кабинете Владимира Шевчука.

Об этом говорится в расследовании Центра журналистских расследований «Сила правды».

Напомним, что СБУ провела обыски в сервисном центре МВД вблизи Луцка и дома у его руководителя.

До этого СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников.

Ранее стало известно об обысках у высокопоставленных сотрудников СБУ, в частности у Сергея Дуки, Антона Кравчука и Александра Ковальчука.

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