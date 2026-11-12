Szef Luteckiego Terytorialnego Centrum Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wołodymyr Szewczuk, oficjalnie otrzymuje około 30 tysięcy hrywien miesięcznie. Jednocześnie korzysta z drogich samochodów zarejestrowanych na krewnych i buduje posiadłość w pobliżu Łucka.

Ponadto wolontariusz zajmujący się rejestracją pojazdów na potrzeby frontu poinformował o sztucznym utrudnianiu procedur oraz żądaniu łapówek ze strony tego urzędnika.

Jeszcze przed opublikowaniem materiału policja wszczęła postępowanie karne związane z pracą dziennikarzy nad śledztwem. Po nagłośnieniu sprawy w mediach postępowanie zostało umorzone.

Zgodnie z oświadczeniami Włodzimierza Szewczuka, w okresie pracy w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie posiadał on w własności mieszkania, gruntu ani samochodów. Jednocześnie dziennikarze ustalili, że jego rodzina posiada nieruchomości w pobliżu Łucka oraz kilka drogich samochodów.

Żona urzędnika, Oksana, pracowała wcześniej jako organizatorka wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w wiejskim domu kultury. W 2023 roku otrzymała w prezencie od matki, mieszkającej we Włoszech, dom w Łucku o powierzchni 106 m². W tym samym roku kobieta nabyła 10 sotek ziemi we wsi Kulczyn w pobliżu lasu, a w 2024 roku – kolejną taką samą działkę w sąsiedztwie.

Na tych działkach wybudowano dom z garażem o łącznej powierzchni ponad 130 m², budynki gospodarcze, basen, altanę oraz dach całkowicie pokryty panelami słonecznymi.

„Trwa budowa. Dom o powierzchni ponad stu metrów kwadratowych. Czym się wyróżnia? To zwykły dom, parterowy, z dwoma pokojami” – powiedział dziennikarzom Wołodymyr Szewczuk.

Według urzędnika jego żona finansuje budowę dzięki odsprzedaży używanych samochodów. W szczególności pod koniec 2022 roku Oksana Szewczuk nabyła dwuletnie Audi Q7 za około 21 tys. dolarów, a w 2024 roku sprzedała je za prawie 50 tys. dolarów. Różnicę w cenie Wołodymyr Szewczuk wyjaśnił wahaniami kursów walut.

Ponadto w oświadczeniach majątkowych urzędnika wskazano znaczne oszczędności pieniężne. W 2022 roku zadeklarował 920 tys. hrywien w gotówce, a w 2024 roku – 60 tys. dolarów i 500 tys. hrywien.

Oleksij Bojko, prawnik organizacji społecznej „Centrum Przeciwdziałania Korupcji”, uważa, że tak korzystna odsprzedaż samochodów może przypominać schemat legalizacji pieniędzy.

Ekskluzywne samochody zarejestrowane na krewnych

Włodzimierz Szewczuk zapewnił, że rzekomo korzysta głównie z transportu publicznego lub dociera gdzieś z pomocą znajomych. Jednak dziennikarze odnotowali w pobliżu jego posiadłości w Kulczynie flotę samochodów klasy premium.

W szczególności Volkswagen Touareg z 2024 roku, którego wartość wynosi co najmniej 3 mln hrywien, jest zarejestrowany na 70-letnią teściową urzędnika. Kobieta ta od ponad 20 lat mieszka i pracuje we Włoszech. Kilka innych samochodów, w tym Volkswagen Passat i elektryczny crossover Mercedes-Benz, jest zarejestrowanych na dzieci małżonków, które są studentami. Pod koniec października Oksana Szewczuk również zarejestrowała na siebie podobnego elektrycznego Mercedesa-Benz.

Wolontariusz zgłosił próbę wyłudzenia łapówki

Dziennikarze opowiedzieli również o konflikcie kierownika centrum serwisowego z wolontariuszem Rostysławem Dużikiem, który sprowadza z zagranicy samochody dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

W lipcu tego roku w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odmówiono wolontariuszowi rejestracji samochodu dla wojska. Według słów Rostysława Dużyka, podczas rozmowy Wołodymyr Szewczuk dał do zrozumienia, że za załatwienie sprawy trzeba zapłacić „setkę”.

Po publicznym konflikcie wszczęto przeciwko wolontariuszowi postępowanie administracyjne. Sąd, którego orzeczenie zostało następnie utrzymane w mocy przez sąd apelacyjny, skazał go na 50 godzin prac społecznych za drobne chuligaństwo. Jednocześnie jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego Policji Narodowej nie stwierdziły żadnych naruszeń w działaniach kierownika centrum serwisowego.

Według danych śledczych, po nagraniu materiału Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła przeszukania w pomieszczeniach centrum serwisowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr 0741 oraz w gabinecie Włodzimierza Szewczuka.

Informacje te pochodzą z reportażu Centrum Dziennikarstwa Śledczego „Siła Prawdy”.

Przypomnijmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziła przeszukania w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w pobliżu Łucka oraz w domu jego kierownika.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła przeprowadzenie przeszukań przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) u swoich pracowników.

Wcześniej pojawiły się informacje o przeszukaniach u wysokich rangą funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), w szczególności u Siergieja Duki, Antona Kravczuka i Aleksandra Kowalczuka.

Czytaj nas na