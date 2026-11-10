因涉嫌卷入“迦太基”案而被羁押在看守所的乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡通过其律师发表了一封公开信。 他在公开信中表示，针对他的指控是基于与线人的行动接触，而利用线人属于全球情报机构的标准惯例。

他坚信，调查人员将情报工作及线人联络的特殊性歪曲为刑事指控，既断章取义地引用对话内容，又使用了未经核实的录音。 这位将军强调调查人员存在利益冲突，并解释称此次迫害是国家反腐败局（NABU）对去年安全局（SBU）搜查NABU和特别反腐败检察局（SAP）领导层一事的报复。

据杜卡称，申请逮捕他的正是那位他曾亲自对其进行搜查的侦探。 为解决这一冲突，嫌疑人提议与国家反腐败局局长塞梅恩·克里沃诺斯和特别反腐败局负责人亚历山大·克利缅科举行公开讨论，并表示愿意在议会监督框架内向最高拉达作证。

消息来源：律师尤里·苏霍夫。

需要指出的是，国家反腐败局和特别反腐败检察署已向五名犯罪组织成员发出嫌疑通知，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

国家反腐败局侦探逮捕了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜库。 此次拘留是“迦太基”行动中捣毁该犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

视频：被捕的乌克兰安全局将军杜卡四年前曾卷入与利亚什科的交通事故。

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