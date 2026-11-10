Задержанный генерал СБУ Сергей Дука написал письмо из СИЗО

Находясь в следственном изоляторе по подозрению по делу «Карфаген», генерал СБУ Сергей Дука обнародовал открытое письмо через своего адвоката. В обращении он заявил, что обвинения против него основаны на оперативных контактах с источниками, привлечение которых является стандартной мировой практикой спецслужб.

По его мнению, оперативную работу и специфику агентурных связей подменили уголовными обвинениями, вырвав разговоры из контекста и использовав непроверенные аудиозаписи. Генерал подчеркнул наличие конфликта интересов со стороны следователей, объяснив преследование местью Национального антикоррупционного бюро за прошлогодние обыски СБУ в руководстве НАБУ и САП.

По словам Дуки, ходатайство о его аресте готовил тот самый детектив, у которого он лично проводил обыски. Для разрешения конфликта подозреваемый предложил провести публичную дискуссию с директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем САП Александром Клименко, а также выразил готовность дать показания в Верховной Раде в рамках парламентского контроля.

Источник: адвокат Юрий Сухов.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которая была разоблачена накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации в ходе операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Видео: Задержанный генерал СБУ Дука четыре года назад попал в ДТП с Ляшко.

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