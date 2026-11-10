Przebywając w areszcie śledczym pod zarzutem w sprawie „Kartagina”, generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka opublikował list otwarty za pośrednictwem swojego adwokata. W oświadczeniu stwierdził, że zarzuty wobec niego opierają się na kontaktach operacyjnych ze źródłami, których wykorzystywanie jest standardową światową praktyką służb specjalnych.

Jego zdaniem działalność operacyjną i specyfikę kontaktów z agentami zastąpiono zarzutami karnymi, wyrywając rozmowy z kontekstu i wykorzystując niezweryfikowane nagrania audio. Generał podkreślił istnienie konfliktu interesów po stronie śledczych, wyjaśniając, że prześladowanie to jest zemstą Narodowego Biura Antykorupcyjnego za zeszłoroczne przeszukania przeprowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w kierownictwie NABU i SAP.

Według Duki wniosek o jego aresztowanie przygotowywał ten sam detektyw, u którego osobiście przeprowadzał przeszukania. Aby rozwiązać ten konflikt, podejrzany zaproponował przeprowadzenie publicznej dyskusji z dyrektorem NABU Semenem Krywonosem i szefem SAP Ołeksandrem Klymenkiem, a także wyraził gotowość do złożenia zeznań w Radzie Najwyższej w ramach kontroli parlamentarnej.

Źródło: adwokat Jurij Suchow.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Dukę. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Wideo: Zatrzymany generał SBU Duka cztery lata temu pojawił się w wiadomościach w związku z wypadkiem drogowym z udziałem Liaszka.

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