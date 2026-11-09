11月9日凌晨，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

据国家紧急情况局消息，俄军袭击了克雷门丘克的一处居民区以及克雷门丘克区的一家私营企业。袭击导致多处地点发生火灾。

在处理袭击后果的过程中，应急救援人员从险境中救出了15名居民。

共有7人受伤，其中包括一名16岁的青少年。医护人员正在为所有伤者提供必要的救治。

据救援人员称，目前所有火点均已扑灭。

乌克兰国家紧急情况局通报了这一消息。

自傍晚以来，俄军已近20次出动无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州。五个地区遭到敌方火力袭击，已确认企业、基础设施、维修站及车辆受损。

此外，俄军还袭击了敖德萨州的能源基础设施。

由于俄罗斯对敖德萨的袭击，一栋住宅楼受损。此次袭击发生在11月7日（周六）白天。

需要指出的是，在11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。袭击造成一人受伤，该伤者因伤势严重已被送往医院救治。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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