W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i powiat kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada służby ratownicze uratowały 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

Według danych Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) rosyjskie wojska zaatakowały osiedle mieszkaniowe w Kremenczuku oraz prywatne przedsiębiorstwo w rejonie Kremenczuka. W wyniku uderzeń w kilku miejscach wybuchły pożary.

Podczas likwidacji skutków ataku służby ratownicze uratowały z niebezpieczeństwa 15 mieszkańców.

Siedem osób odniosło obrażenia, wśród poszkodowanych jest 16-letni nastolatek. Wszystkim poszkodowanym lekarze udzielają niezbędnej pomocy.

Obecnie, według informacji służb ratowniczych, wszystkie ogniska pożaru zostały ugaszone.

Poinformowała o tym Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Pod ostrzałem znalazło się pięć rejonów; odnotowano zniszczenia zakładów, infrastruktury, stacji obsługi technicznej oraz pojazdów.

Ponadto armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

Czytaj nas na