Россия атаковала Кременчуг, среди пострадавших — ребенок
В результате российского нападения на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.
По данным ГСЧС, российские войска атаковали жилой массив в Кременчуге и частное предприятие в Кременчугском районе. В результате ударов на нескольких участках возникли пожары.
Во время ликвидации последствий атаки спасатели спасли из опасной зоны 15 жителей.
Семь человек получили травмы, среди пострадавших – 16-летний подросток. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
В настоящее время, по информации спасателей, все очаги возгорания ликвидированы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятий, инфраструктуры, станций технического обслуживания и автомобилей.
Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.
В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.
Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.