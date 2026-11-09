Россия атаковала Кременчуг, среди пострадавших — ребенок

В результате российского нападения на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

По данным ГСЧС, российские войска атаковали жилой массив в Кременчуге и частное предприятие в Кременчугском районе. В результате ударов на нескольких участках возникли пожары.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели спасли из опасной зоны 15 жителей.

Семь человек получили травмы, среди пострадавших – 16-летний подросток. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

В настоящее время, по информации спасателей, все очаги возгорания ликвидированы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятий, инфраструктуры, станций технического обслуживания и автомобилей.

Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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