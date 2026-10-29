乌克兰地面无人机首次在人工智能控制下执行了作战任务

“拉瓦”无人机系统团的官兵执行了一次作战后勤任务，期间地面机器人系统由人工智能操控。据军方称，这是全球首次在实战环境中应用此类技术。 该机器人平台自主完成了长达20公里的路线中的绝大部分，这表明在前线可以减少操作员对设备控制的直接参与。

得益于集成的人工智能模块，该无人机自主完成了93%的复杂路线。操作员仅在长达1.4公里的特定路段介入了操控。

3D示意图中的航线



为了实现这样的自主飞行，首先由配备激光雷达的专用系统对航线进行了“勘测”。该技术利用激光脉冲扫描了地形，并创建了精确的3D地形模型，以供后续飞行使用。

为了完成此次自主行驶，路线首先由配备激光雷达的专用系统进行了“勘测”。该技术利用激光脉冲扫描地形，并生成精确的3D地形模型，以供后续行驶使用。

操作员可以调整路线或在特定路段设定速度，但不再需要持续手动驾驶车辆，——军方人员如此解释了新系统的运作原理。

国际上此前从未有过类似案例，乌克兰工程师的这项创新已成为在高风险区域替代人力操作的切实工具。

从驾驶员到调度员



“拉瓦”无人系统营指挥官安德烈·科帕奇（代号“数学家”）强调，自主地面系统已经完全准备好应对真实的作战环境。 主要变化在于，士兵不再需要每秒钟都转动虚拟方向盘。

他只需控制行进方向，并在必要时进行干预。最终目标是‘一名调度员同时指挥多个机器人系统’，”这位指挥官指出。



此类自动驾驶系统的应用大大减轻了操作员的负担，并降低了人为因素的影响。 此外，智能无人机对与Starlink终端保持持续通信的依赖程度大大降低，这在敌方电子战系统运作的条件下至关重要。

长远来看，计划将该技术用于伤员的自主撤离。

据国民卫队第二军团“宪章”新闻处在其Facebook主页上发布的一段短视频报道，在高风险区域进行的这项独特测试已圆满结束。

视频：乌克兰重型无人机将布有地雷的地面机器人系统运送至俄军后方。

乌克兰展示了一款可发射FPV的地面无人机。

乌克兰首次使用重型无人机将机器人运送至敌军后方。

关注我们在