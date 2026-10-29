Żołnierze pułku systemów bezzałogowych „Lava” przeprowadzili bojową misję logistyczną, podczas której naziemnym kompleksem robotycznym kierowała sztuczna inteligencja. Według oświadczenia wojskowych jest to pierwszy na świecie przypadek takiego zastosowania tej technologii w warunkach bojowych. Zrobotyzowana platforma samodzielnie pokonała prawie całą trasę o długości 20 kilometrów, co pokazuje możliwość ograniczenia bezpośredniego udziału operatora w sterowaniu sprzętem na froncie.

Dzięki zintegrowanemu modułowi sztucznej inteligencji dron samodzielnie pokonał 93% trudnej trasy. Człowiek interweniował w sterowanie jedynie na oddzielnym odcinku o długości 1,4 kilometra.

Trasa na schemacie 3D



Aby zrealizować taki autonomiczny lot, trasę najpierw „zbadano” za pomocą specjalnego zestawu z lidarem. Technologia ta, wykorzystując impulsy laserowe, zeskanowała ukształtowanie terenu i stworzyła dokładny model 3D terenu do dalszego poruszania się.

Aby zrealizować taki autonomiczny przejazd, trasę najpierw „zbadano” za pomocą specjalnego zestawu z lidarem. Technologia ta, wykorzystując impulsy laserowe, zeskanowała ukształtowanie terenu i stworzyła dokładny model 3D terenu na potrzeby dalszej jazdy.

Operator może skorygować trasę lub ustawić prędkość na poszczególnych odcinkach, ale nie ma już potrzeby ciągłego ręcznego kierowania pojazdem – tak wojskowi wyjaśnili zasadę działania nowego systemu.

W światowej praktyce nie było dotąd nic podobnego; innowacja ukraińskich inżynierów stała się realnym narzędziem zastępującym ludzi w strefie ryzyka.

Od kierowcy do dyspozytora



Dowódca batalionu systemów bezzałogowych „Lava”, Andrij Kopacz, znany pod pseudonimem „Matematyk”, podkreśla, że autonomiczne systemy naziemne są już w pełni gotowe do działania w rzeczywistych warunkach bojowych. Główna zmiana polega na tym, że żołnierz nie musi już co sekundę kręcić wirtualną kierownicą.

Kontroluje on ruch i interweniuje tylko tam, gdzie jest to konieczne. Ostatecznym celem jest jeden dyspozytor obsługujący jednocześnie kilka zrobotyzowanych kompleksów” – zaznaczył dowódca.



Wprowadzenie takich autopilotów znacznie odciąża operatorów i zmniejsza wpływ czynnika ludzkiego. Ponadto inteligentne drony są znacznie mniej zależne od stałego połączenia z terminalami Starlink, co ma kluczowe znaczenie w warunkach działania wrogich systemów walki elektronicznej.

W przyszłości planuje się wykorzystanie tej technologii do autonomicznej ewakuacji rannych.

Jak informuje w krótkim materiale wideo służba prasowa Drugiego Korpusu Gwardii Narodowej „Chartia” na swojej stronie na Facebooku, wyjątkowe testy w strefie ryzyka zakończyły się sukcesem.

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