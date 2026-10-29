Украинский наземный дрон впервые выполнил боевую миссию под управлением ИИ

Бойцы полка беспилотных систем «Лава» провели боевую логистическую миссию, в ходе которой наземным роботизированным комплексом управлял искусственный интеллект. По заявлению военных, это первый в мире случай такого применения технологии в боевых условиях. Роботизированная платформа самостоятельно преодолела почти весь маршрут протяженностью 20 километров, что демонстрирует возможность сократить непосредственное участие оператора в управлении техникой на фронте.

Благодаря интегрированному модулю искусственного интеллекта дрон самостоятельно преодолел 93% сложного маршрута. Человек вмешивался в управление лишь на отдельном участке протяженностью 1,4 километра.

Маршрут на 3D-схеме



Чтобы осуществить такой автономный рейс, маршрут сначала «прощупал» специальный комплекс с лидаром. Эта технология с помощью лазерных импульсов просканировала рельеф и создала точную 3D-модель местности для дальнейшего движения.

Чтобы осуществить такой автономный рейс, маршрут сначала «прощупал» специальный комплекс с лидаром. Эта технология с помощью лазерных импульсов просканировала рельеф и создала точную 3D-модель местности для дальнейшего движения.

Оператор может скорректировать траекторию или задать скорость на отдельных участках, но вести машину вручную непрерывно больше не требуется, – пояснили военные принцип работы новой системы.

Ничего подобного в мировой практике не было, инновация украинских инженеров стала реальным инструментом замены людей в зоне риска.

От водителя к диспетчеру



Командир батальона беспилотных систем «Лава» Андрей Копач, известный под псевдонимом «Математик», подчеркивает, что автономные наземные системы уже полностью готовы к реальным боевым условиям. Главное изменение заключается в том, что бойцу больше не нужно каждую секунду поворачивать виртуальный руль.

Он контролирует движение и вмешивается только там, где нужно. Конечная цель — один диспетчер для нескольких роботизированных комплексов одновременно», — отметил командир.



Внедрение таких автопилотов существенно разгружает операторов и снижает влияние человеческого фактора. Кроме того, умные дроны гораздо меньше зависят от постоянной связи с терминалами Starlink, что критически важно в условиях работы вражеских систем РЭБ.

В перспективе эту технологию планируют использовать для автономной эвакуации раненых.

Как сообщает в коротком видеоролике пресс-служба Второго корпуса НГУ «Хартия» на своей странице в Facebook, уникальные испытания в зоне риска завершились успешно.

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