乌克兰军方调整了美国“爱国者”防空系统的运用策略，利用实战经验更有效地拦截空中目标，并节约昂贵的导弹。

乌克兰武装部队空军通信局局长尤里·伊格纳特在RBC-乌克兰播客中透露了这一消息。

据他介绍，乌克兰军方已掌握不仅从固定阵地，还能通过伏击并随后转移阵地的方式使用“爱国者”系统。

“‘爱国者’系统不必像美国人在机场或基地那样将其作为固定系统使用，而是可以将其变成——姑且这么说——‘游击式’的： 设下伏击，击落五架战机后安然无恙地返回，”伊格纳特解释道。

他还指出，乌克兰的导弹操作组已经学会了更合理地消耗弹药，特别是采用“一弹一靶”的作战方式。与此同时，在中东地区，某些情况下为了拦截一个目标，甚至会同时发射多达八枚导弹。

“正因如此，我们才陷入了目前的危机，因为若将中东战场消耗的弹药留给‘爱国者’系统，本足以支撑我们再进行数年的作战任务，”空军发言人强调道。

来源：尤里·伊格纳特，RBC-乌克兰播客

乌克兰已等待近一个月，期盼美国国防部长皮特·哈格塞特签署批准文件，这是向“爱国者”和NASAMS防空系统供应导弹所必需的。总统沃洛迪米尔·泽连斯基已指示与美方就此事再次进行磋商。

此前，伊格纳特曾表示，在中东消耗的“爱国者”导弹足以供乌克兰使用数年。

与此同时，乌克兰请求瑞典协助提供“爱国者”和IRIS-T导弹。

而俄罗斯则可能在乌克兰等待“爱国者”导弹期间，加强弹道导弹打击。

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