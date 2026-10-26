ЗСУ змінили тактику використання Patriot і навчилися економити ракети

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Українські військові змінили підходи до застосування американських систем ППО Patriot, використовуючи бойовий досвід для ефективнішого перехоплення повітряних цілей і заощадження дорогих ракет.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у подкасті РБК-Україна.

За його словами, українські військові навчилися використовувати Patriot не лише зі стаціонарних позицій, а й для засідок із подальшою зміною місця розташування.

«Можна використовувати Patriot не як стаціонарний комплекс, як американці тримають його на аеродромах чи базах, а зробити його, умовно кажучи, “блукаючим”: поставити в засідку, збити п'ять бортів і неушкодженим повернутися», — пояснив Ігнат.

Він також зазначив, що українські розрахунки навчилися раціональніше витрачати боєприпаси, зокрема застосовувати одну ракету проти однієї цілі. Водночас на Близькому Сході в окремих випадках для перехоплення однієї цілі запускали одразу до восьми ракет.

«Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot», — наголосив речник Повітряних сил.

Джерело: Юрій Ігнат, подкаст РБК-Україна

Україна майже місяць очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета, необхідний для постачання ракет до систем ППО Patriot і NASAMS. Президент Володимир Зеленський доручив повторно обговорити це питання з американською стороною.

Раніше Ігнат заявив, що витрачених на Близькому Сході ракет Patriot могло б вистачити Україні на роки.

Тим часом Україна просить Швецію допомогти з ракетами для Patriot та IRIS-T.

В свою чергу Росія може посилити балістичні удари, поки Україна чекає на ракети Patriot.

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