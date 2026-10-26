Ukraińskie siły zbrojne zmieniły podejście do stosowania amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot, wykorzystując doświadczenie bojowe w celu skuteczniejszego przechwytywania celów powietrznych i oszczędzania kosztownych pocisków.

O tym poinformował szef departamentu komunikacji Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat w podcaście RBC-Ukraina.

Według niego ukraińscy żołnierze nauczyli się wykorzystywać systemy Patriot nie tylko ze stałych pozycji, ale także do prowadzenia zasadzek z późną zmianą lokalizacji.

„System Patriot można wykorzystywać nie jako stacjonarny kompleks, tak jak Amerykanie utrzymują go na lotniskach lub w bazach, ale uczynić go, mówiąc obrazowo, »wędrownym«: rozstawić w zasadzce, zestrzelić pięć samolotów i wrócić bez szwanku” – wyjaśnił Ignat.

Zaznaczył również, że ukraińskie załogi nauczyły się racjonalniej zużywać amunicję, w szczególności stosować jedną rakietę przeciwko jednemu celowi. Tymczasem na Bliskim Wschodzie w niektórych przypadkach w celu przechwycenia jednego celu wystrzeliwano od razu do ośmiu rakiet.

„Dlatego właśnie znaleźliśmy się obecnie w obecnym kryzysie, ponieważ to, co zostało zużyte na Bliskim Wschodzie, wystarczyłoby nam jeszcze na kilka lat działań bojowych z wykorzystaniem systemów Patriot” – podkreślił rzecznik Sił Powietrznych.

Źródło: Jurij Ignat, podcast RBC-Ukraina

Ukraina od prawie miesiąca czeka na podpis ministra obrony USA Pita Hagseta, niezbędny do dostawy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił ponownie omówić tę kwestię ze stroną amerykańską.

Wcześniej Ignat stwierdził, że rakiet Patriot zużytych na Bliskim Wschodzie wystarczyłoby Ukrainie na lata.

Tymczasem Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.

Z kolei Rosja może zintensyfikować ataki balistyczne, podczas gdy Ukraina czeka na rakiety Patriot.

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