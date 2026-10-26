ВСУ изменили тактику применения Patriot и научились экономить ракеты

Украинские военные изменили подходы к применению американских систем ПВО Patriot, используя боевой опыт для более эффективного перехвата воздушных целей и экономии дорогостоящих ракет.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина.

По его словам, украинские военные научились использовать Patriot не только со стационарных позиций, но и для засад с последующей сменой местоположения.

«Можно использовать Patriot не как стационарный комплекс, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, «блуждающим»: устроить засаду, сбить пять самолетов и вернуться невредимым», — пояснил Игнат.

Он также отметил, что украинские расчёты научились рациональнее расходовать боеприпасы, в частности применять одну ракету против одной цели. В то же время на Ближнем Востоке в отдельных случаях для перехвата одной цели запускали сразу до восьми ракет.

«Поэтому мы и оказались сейчас в том кризисе, в котором находимся, ведь того, что было израсходовано на Ближнем Востоке, нам хватило бы ещё на несколько лет боевой работы системами Patriot», — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Источник: Юрий Игнат, подкаст РБК-Украина

Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета, необходимой для поставки ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. Президент Владимир Зеленский поручил повторно обсудить этот вопрос с американской стороной.

Ранее Игнат заявил, что ракет Patriot, израсходованных на Ближнем Востоке, могло бы хватить Украине на годы.

Тем временем Украина просит Швецию помочь с ракетами для Patriot и IRIS-T.

В свою очередь Россия может усилить баллистические удары, пока Украина ждет ракет Patriot.

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