埃塞俄比亚称已种植逾480亿棵树木——NBC新闻

埃塞俄比亚政府表示，自2019年由总理阿比·艾哈迈德发起国家“绿色遗产”倡议以来，该国已种植超过480亿棵树木。该活动旨在到2030年种植500亿棵树，并吸引了数千万人参与，NBC新闻报道。

据政府称，8月该国单日种植了超过8亿株幼苗。在每年6月至9月的雨季期间，埃塞俄比亚人通过广播、电视和传单被呼吁种树。在首都亚的斯亚贝巴郊区，苗圃出售超过15种幼苗，包括牛油果、芒果、橄榄和迷迭香。

土地恢复

该计划旨在应对森林砍伐、土壤侵蚀和气候变暖的影响。根据2020年的一项研究，森林曾覆盖埃塞俄比亚35%至40%的国土，但由于砍伐、过度放牧和农业用地扩张，到20世纪80年代末这一比例已降至不足3%。

哈瓦萨大学经济学家贝耶内·特克卢估计，土壤退化造成的年度损失约为40亿美元。他表示，部分地区的侵蚀可使农作物产量减少多达30%，影响该国1200万小农户。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府2023年森林覆盖报告显示，2013年至2023年间，年度森林砍伐率从9.2万公顷降至27,703公顷。同一时期，按政府计算，森林覆盖率从15.5%升至23.6%。

幼苗存活问题

专家警告，种植树木的数量并不能保证其存活。由英国生态与水文中心牵头、于2023年开展的一项亚洲森林恢复项目研究显示，在176个地点种植的树木中，约有一半未能存活五年。

瓦赫宁根大学研究人员阿德·凯斯勒强调，有必要让当地居民参与，并在必要时能够浇水的地点种树。埃塞俄比亚农业部顾问阿布拉罕·贝尔塔·阿内塞耶表示，专家正在向农民传授林业、牲畜饲养和土地管理知识。

与此同时，该国北部的冲突限制了该计划的实施空间，极端天气事件则加剧了风险。2024年7月，埃塞俄比亚南部戈法地区在强降雨后发生的山体滑坡造成274人死亡，并导致数百名居民流离失所。

关注我们在