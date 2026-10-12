Эфиопия заявила о высадке более 48 млрд деревьев — NBC News

В Эфиопии правительство заявило о высадке более 48 миллиардов деревьев в рамках национальной инициативы Green Legacy, запущенной премьер-министром Абием Ахмедом в 2019 году. Кампания направлена на высадку 50 миллиардов деревьев к 2030 году и привлекла десятки миллионов людей, сообщает NBC News.

По данным правительства, в августе в стране за один день высадили более 800 миллионов саженцев. В сезон дождей, который длится с июня по сентябрь, эфиопов призывают сажать деревья через радио, телевидение и листовки. В пригородах столицы Аддис-Абебы питомники продают более 15 видов саженцев, включая авокадо, манго, оливки и розмарин.

Восстановление земель

Программа призвана противодействовать вырубке лесов, эрозии почв и последствиям потепления климата. Согласно исследованию 2020 года, леса когда-то покрывали от 35% до 40% территории Эфиопии, однако к концу 1980-х годов этот показатель снизился до менее чем 3% из-за вырубки, чрезмерного выпаса скота и расширения сельскохозяйственных угодий.

Экономист Университета Хавассы Бейене Теклу оценил ежегодные потери от деградации почв примерно в 4 миллиарда долларов. По его словам, эрозия в отдельных районах может сокращать урожайность до 30%, что сказывается на 12 миллионах мелких фермеров страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правительственный отчет о лесном покрове за 2023 год указывает, что в период с 2013 по 2023 год годовые темпы вырубки лесов снизились с 92 тысяч гектаров до 27 703 гектаров. За тот же период лесистость, по правительственным расчетам, выросла с 15,5% до 23,6%.

Вопрос выживаемости саженцев

Эксперты предупреждают, что количество высаженных деревьев не гарантирует их приживаемости. Исследование проектов лесовосстановления в Азии, проведенное в 2023 году под руководством Британского центра экологии и гидрологии, показало: около половины деревьев, высаженных на 176 участках, не пережили пяти лет.

Исследователь Вагенингенского университета Ад Кесслер подчеркнул необходимость привлекать местное население и высаживать деревья там, где их можно поливать при необходимости. Советник Министерства сельского хозяйства Эфиопии Абрахам Берта Анесейе заявил, что специалисты обучают фермеров лесному хозяйству, содержанию скота и управлению землями.

В то же время конфликты на севере страны ограничивают возможности программы, а экстремальные погодные явления усиливают риски. В июле 2024 года оползень после сильных дождей в зоне Гофа на юге Эфиопии унес жизни 274 человек и привел к перемещению сотен жителей.

Читай нас в