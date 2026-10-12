W Etiopii rząd poinformował o posadzeniu ponad 48 miliardów drzew w ramach krajowej inicjatywy Green Legacy, rozpoczętej przez premiera Abiya Ahmeda w 2019 roku. Kampania ma na celu posadzenie 50 miliardów drzew do 2030 roku i zaangażowała dziesiątki milionów ludzi, podaje NBC News.

Według rządu w sierpniu w kraju posadzono ponad 800 milionów sadzonek w ciągu jednego dnia. W porze deszczowej, trwającej od czerwca do września, Etiopczycy są zachęcani do sadzenia drzew za pośrednictwem radia, telewizji i ulotek. Na przedmieściach stolicy, Addis Abeby, szkółki sprzedają ponad 15 rodzajów sadzonek, w tym awokado, mango, oliwki i rozmaryn.

Odnowa gruntów

Program ma przeciwdziałać wylesianiu, erozji gleby i skutkom ocieplenia klimatu. Według badania z 2020 roku lasy niegdyś pokrywały od 35% do 40% terytorium Etiopii, jednak do końca lat 80. wskaźnik ten spadł do mniej niż 3% z powodu wyrębu, nadmiernego wypasu zwierząt i rozszerzania gruntów rolnych.

Ekonomista z Uniwersytetu w Hawassie, Beyene Teklu, oszacował roczne straty wynikające z degradacji gleby na około 4 miliardy dolarów. Jak powiedział, erozja na niektórych obszarach może zmniejszać plony nawet o 30%, co wpływa na 12 milionów drobnych rolników w kraju.

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Rządowy raport dotyczący pokrywy leśnej z 2023 roku wskazuje, że między 2013 a 2023 rokiem roczne tempo wylesiania spadło z 92 tysięcy hektarów do 27 703 hektarów. W tym samym okresie lesistość, według rządowych wyliczeń, wzrosła z 15,5% do 23,6%.

Kwestia przeżywalności sadzonek

Eksperci ostrzegają, że liczba posadzonych drzew nie gwarantuje ich przetrwania. Badanie projektów odtwarzania lasów w Azji, przeprowadzone w 2023 roku pod kierownictwem brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii, wykazało, że około połowa drzew posadzonych w 176 miejscach nie przetrwała pięciu lat.

Badacz Uniwersytetu Wageningen Ad Kessler podkreślił potrzebę angażowania lokalnej ludności i sadzenia drzew tam, gdzie w razie potrzeby można je podlewać. Doradca etiopskiego Ministerstwa Rolnictwa Abraham Bertha Aneseye oświadczył, że specjaliści szkolą rolników w zakresie leśnictwa, hodowli zwierząt i zarządzania gruntami.

Jednocześnie konflikty na północy kraju ograniczają możliwości programu, a ekstremalne zjawiska pogodowe zwiększają ryzyko. W lipcu 2024 roku osuwisko po ulewnych deszczach w strefie Gofa na południu Etiopii zabiło 274 osoby i doprowadziło do przesiedlenia setek mieszkańców.

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