美国前总统巴拉克·奥巴马在美国佐治亚州的一场竞选集会上，批评白宫对他有关总统唐纳德·特朗普官邸内部装潢的玩笑所作出的反应。他表示，政府对这句话的关注超过了对通胀问题的关注，The Hill报道。

围绕白宫装潢的争议

此前，在俄亥俄州克利夫兰的一场活动中，奥巴马开玩笑说，翻新后的白宫看起来像是萨达姆·侯赛因在那里开了一家Cheesecake Factory，因为到处都是金色装饰。他指的是金色调装潢，据该媒体称，伊拉克宫殿以此闻名。

特朗普在自己的一次竞选行程中回应了批评。他称Cheesecake Factory是一家成功的公司，并表示奥巴马没有看到建筑物的污垢、失修状况和受损部分。这位总统还称奥巴马是个糟糕的总统。

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通胀作为竞选议题

奥巴马在支持民主党参议员乔恩·奥索夫和州长候选人凯莎·兰斯·博特姆斯时表示，物价上涨如此之多，许多美国人难以负担去餐馆消费。他认为，政府本应处理这一问题，而不是对一个玩笑作出反应。

这位前总统还指出，据他所说，政府并未反驳他有关对物价上涨负有责任的说法。他提到财政部长斯科特·贝森特，后者在奥巴马开玩笑后，在华盛顿一家Cheesecake Factory餐厅外嘲笑了他。

特朗普发起了对玫瑰园的大规模翻新，在白宫南草坪修建花岗岩直升机停机坪，并改变装潢和安装金色调标识。奥巴马此前曾称，这些升级项目据报耗资约9亿美元。

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