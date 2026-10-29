Бывший президент США Барак Обама во время предвыборного митинга в американском штате Джорджия раскритиковал реакцию Белого дома на свою шутку об интерьере резиденции президента Дональда Трампа. Он заявил, что администрация уделила этой реплике больше внимания, чем проблеме инфляции, сообщает The Hill.

Спор из-за оформления Белого дома

Ранее во время мероприятия в Кливленде, штат Огайо, Обама пошутил, что после обновления Белый дом выглядит так, будто Саддам Хусейн открыл там Cheesecake Factory, поскольку повсюду много золота. Он имел в виду золотистый декор, которым, по словам издания, были известны иракские дворцы.

Трамп ответил на критику во время собственной предвыборной поездки. Он назвал Cheesecake Factory успешной компанией и заявил, что Обама не видит грязи, запущенности и поврежденных элементов здания. Президент также назвал Обаму плохим президентом.

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Инфляция как тема кампании

Обама, выступавший в поддержку сенатора-демократа Джона Оссоффа и кандидатки на пост губернатора Кейши Лэнс Боттомс, заявил, что цены выросли настолько, что многим американцам трудно позволить себе поход в ресторан. По его мнению, именно этим должна заниматься администрация, а не реагированием на шутку.

Бывший президент также отметил, что администрация, по его словам, не оспорила его утверждения об ответственности за рост цен. Он упомянул министра финансов Скотта Бессента, который после шутки Обамы высмеял его возле ресторана Cheesecake Factory в Вашингтоне.

Трамп инициировал масштабное обновление Розового сада, строительство гранитной вертолетной площадки на Южной лужайке Белого дома, а также изменение декора и установку вывесок в золотистых тонах. Сообщаемую стоимость обновлений Обама ранее называл суммой около 900 млн долларов.

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