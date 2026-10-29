韩国外交部长赵显周四前往美国，将在亚特兰大出席G20外长会议。据《韩国先驱报》报道，他预计还将在此行期间会见美国国务卿马尔科·鲁比奥。

G20外长会议

赵显将在美国停留至周一。在为期两天的会议上，各国外长将讨论应对地缘政治危机、能源和粮食安全、供应链以及其他全球挑战的共同方法。

韩国将于2028年担任G20主席国。根据该国外交部的消息，首尔计划与该组织成员国合作，以确保围绕全球问题的讨论具有连续性。

预计将与鲁比奥会面

预计赵显和鲁比奥将讨论朝鲜半岛局势，包括朝鲜领导人金正恩近期访问中国边境城市丹东一事。议题可能包括恢复平壤与华盛顿对话的前景，以及其他双边问题。

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此次会晤正值首尔与华盛顿在经济和安全问题上存在分歧之际。尤其是，双方在落实去年峰会达成的协议、共享有关朝鲜的情报，以及首尔希望从美国收回战时作战指挥权等问题上持不同立场。

韩国还寻求加快与美国就去年协议所设想的安全问题进行磋商，包括核动力潜艇、铀浓缩和乏核燃料后处理等问题。

执政民主党两名议员的签证问题可能成为另一个议题。其中一人称其美国签证被拒，另一人的申请仍在审理中。赵显称拒签或延迟签发签证并不可取，并表示将请求华盛顿加快为这些议员办理相关文件。

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