Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun udał się w czwartek do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G20 w Atlancie. Podczas podróży ma również spotkać się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, informuje Korea Herald.

Spotkanie szefów dyplomacji G20

Cho pozostanie w Stanach Zjednoczonych do poniedziałku. Podczas dwudniowego spotkania ministrowie omówią wspólne podejścia do kryzysów geopolitycznych, bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, łańcuchów dostaw oraz innych globalnych wyzwań.

Korea Południowa ma objąć przewodnictwo w G20 w 2028 roku. Według MSZ kraju Seul planuje współpracować z państwami członkowskimi grupy, aby zapewnić ciągłość dyskusji na temat kwestii globalnych.

Oczekiwane spotkanie z Rubio

Oczekuje się, że Cho i Rubio omówią sytuację na Półwyspie Koreańskim, w tym niedawną wizytę przywódcy KRLD Kim Dzong Una w chińskim przygranicznym mieście Dandong. Wśród tematów mogą znaleźć się perspektywy wznowienia dialogu między Pjongjangiem a Waszyngtonem, a także inne kwestie dwustronne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spotkanie odbywa się w tle różnic między Seulem a Waszyngtonem w kwestiach gospodarczych i bezpieczeństwa. W szczególności strony mają odmienne stanowiska w sprawie realizacji porozumień osiągniętych na ubiegłorocznym szczycie, wymiany danych wywiadowczych dotyczących KRLD oraz dążenia Seulu do odzyskania od USA operacyjnej kontroli w czasie wojny.

Korea Południowa dąży również do przyspieszenia konsultacji z USA w sprawie kwestii bezpieczeństwa przewidzianych w ubiegłorocznych porozumieniach, w tym dotyczących atomowych okrętów podwodnych, wzbogacania uranu i przerobu wypalonego paliwa jądrowego.

Osobnym tematem mogą być kwestie wizowe dotyczące dwóch deputowanych rządzącej Partii Demokratycznej. Jeden z nich poinformował o odmowie wydania wizy do USA, podczas gdy wniosek drugiego nadal był rozpatrywany. Cho nazwał odmowę lub opóźnienia w wydawaniu wiz niepożądanymi i oświadczył, że poprosi Waszyngton o przyspieszenie procedur dla parlamentarzystów.

Czytaj nas na