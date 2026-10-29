Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён в четверг отправился в США, где примет участие во встрече министров иностранных дел G20 в Атланте. В ходе поездки также ожидается его встреча с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщает Korea Herald.

Встреча глав МИД G20

Чо будет находиться в США до понедельника. На двухдневной встрече министры обсудят совместные подходы к геополитическим кризисам, энергетической и продовольственной безопасности, цепочкам поставок и другим глобальным вызовам.

Южная Корея должна председательствовать в G20 в 2028 году. По данным МИД страны, Сеул планирует сотрудничать с государствами-членами объединения, чтобы обеспечить преемственность обсуждений глобальных вопросов.

Ожидаемая встреча с Рубио

Ожидается, что Чо и Рубио обсудят ситуацию на Корейском полуострове, в частности недавний визит лидера КНДР Ким Чен Ына в китайский приграничный город Даньдун. Среди тем могут быть перспективы возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, а также другие двусторонние вопросы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Встреча проходит на фоне разногласий между Сеулом и Вашингтоном по экономическим вопросам и вопросам безопасности. В частности, стороны занимают разные позиции по выполнению договоренностей, достигнутых на прошлогоднем саммите, обмену разведданными о КНДР и стремлению Сеула вернуть у США оперативный контроль в военное время.

Южная Корея также стремится ускорить консультации с США по вопросам безопасности, предусмотренным прошлогодними договоренностями, в частности относительно атомных подводных лодок, обогащения урана и переработки отработавшего ядерного топлива.

Отдельной темой могут стать визовые вопросы, касающиеся двух депутатов правящей Демократической партии. Один из них сообщил об отказе в выдаче визы США, тогда как заявление другого все еще находилось на рассмотрении. Чо назвал отказ или задержки в выдаче виз нежелательными и заявил, что попросит Вашингтон ускорить оформление документов для парламентариев.

Читай нас в