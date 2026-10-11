在德国，欧洲议会欧洲人民党党团主席、代表巴伐利亚基督教社会联盟的曼弗雷德·韦伯呼吁重新审视基督教民主联盟和基社盟对德国选择党（AfD）采取的严格政治疏离政策。Interia援引韦伯接受《南德意志报》采访时的表态报道了这一消息。

韦伯表示，“不是他们，就是我们”的壁垒应成为过去。在他看来，当前的政治孤立理念并未奏效。这名政治人物以法国为例称，据韦伯所说，法国总统埃马纽埃尔·马克龙十年来一直将自己置于玛丽娜·勒庞的对立面。

CDU内部的讨论

德国基督教民主派内部的辩论正在CDU主席团定于10月11日举行会议之前展开。该党的联邦代表大会于2018年通过一项决定，排除与AfD以及左翼党建立联盟和类似形式的合作。这一做法旨在限制AfD的影响力。

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韦伯认为，政治疏离不能取代政治工作。据他称，在实行少数派政府的图林根州和萨克森州，CDU/CSU经常与左翼政党共同投票。与此同时，AfD将CDU的个别提案提交表决，但基督教民主党人因现行的疏离原则而投票反对这些提案。

关于红线的提议

来自萨克森州的CDU联邦议院议员弗洛里安·厄斯特向《星期日世界报》表示，与AfD不相容的严格决定并未产生结果。萨克森-安哈尔特州议会议员吉多·霍伊尔也提议，不应采用所谓的“防火墙”，而应划定红线并聚焦于决策内容。

霍伊尔强调，他认为与AfD或左翼党组成联盟是不可能的。同时，如果这些政党支持一项旨在改善民众处境的CDU倡议，他并不认为存在问题。

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