В Германии председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, представляющий баварский Христианско-социальный союз, призвал пересмотреть жесткий курс политического дистанцирования Христианско-демократического союза и ХСС от партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Interia сообщила об этом со ссылкой на интервью Вебера газете Süddeutsche Zeitung.

Вебер заявил, что барьер по принципу «либо они, либо мы» должен остаться в прошлом. По его мнению, нынешняя концепция политической изоляции не сработала. В качестве примера политик привел Францию, где президент Эмманюэль Макрон, по словам Вебера, в течение десяти лет противопоставлял себя Марин Ле Пен.

Дискуссия в CDU

Дебаты в немецкой христианской демократии происходят в преддверии запланированного на 11 октября заседания президиума CDU. Федеральный съезд партии в 2018 году принял решение, исключающее коалиции и подобные формы сотрудничества как с AfD, так и с партией «Левые». Такой подход должен был ограничить влияние AfD.

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Вебер считает, что политическое дистанцирование не может заменить политическую работу. По его словам, в Тюрингии и Саксонии, где действуют правительства меньшинства, CDU/CSU регулярно голосует вместе с левыми партиями. В то же время AfD выносит на голосование отдельные предложения CDU, однако христианские демократы голосуют против них из-за действующего принципа дистанцирования.

Предложения о красных линиях

Депутат Бундестага от CDU из Саксонии Флориан Оест заявил изданию Welt am Sonntag, что жесткие решения о несовместимости с AfD не дают результата. Депутат земельного парламента Саксонии-Анхальт Гвидо Гойер также предложил вместо так называемой «защитной стены» определить красные линии и сосредоточиться на содержании решений.

Гойер подчеркнул, что считает коалиции с AfD или «Левыми» невозможными. В то же время он не видит проблемы, если эти партии поддержат инициативу CDU, направленную на улучшение положения людей.

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