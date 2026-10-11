Голова фракції ЄНП Вебер закликав переглянути ізоляцію AfD — Interia

У Німеччині голова фракції Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер, який представляє баварський Християнсько-соціальний союз, закликав переглянути жорсткий курс політичного відмежування Християнсько-демократичного союзу та ХСС від партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Про це Interia повідомила з посиланням на інтерв’ю Вебера газеті Süddeutsche Zeitung.

Вебер заявив, що бар’єр за принципом «або вони, або ми» має залишитися в минулому. На його думку, нинішня концепція політичної ізоляції не спрацювала. Як приклад політик навів Францію, де президент Емманюель Макрон, за словами Вебера, протягом десяти років протиставляв себе Марін Ле Пен.

Дискусія в CDU

Дебати в німецькій християнській демократії відбуваються напередодні запланованого на 11 жовтня засідання президії CDU. Федеральний з’їзд партії у 2018 році ухвалив рішення, яке виключає коаліції та подібні форми співпраці як з AfD, так і з партією «Ліві». Такий підхід мав обмежити вплив AfD.

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Вебер вважає, що політичне відмежування не може замінити політичної роботи. За його словами, у Тюрингії та Саксонії, де діють уряди меншості, CDU/CSU регулярно голосує разом із лівими партіями. Водночас AfD вносить на голосування окремі пропозиції CDU, однак християнські демократи голосують проти них через чинний принцип відмежування.

Пропозиції щодо червоних ліній

Депутат Бундестагу від CDU із Саксонії Флоріан Оест заявив виданню Welt am Sonntag, що жорсткі рішення про несумісність із AfD не дають результату. Депутат земельного парламенту Саксонії-Ангальт Гвідо Гойєр також запропонував замість так званої «запобіжної стіни» визначити червоні лінії та зосередитися на змісті рішень.

Гойєр наголосив, що вважає коаліції з AfD або «Лівими» неможливими. Водночас він не бачить проблеми, якщо ці партії підтримають ініціативу CDU, спрямовану на поліпшення становища людей.

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