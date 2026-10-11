W Niemczech Manfred Weber, przewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i przedstawiciel bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej, wezwał do rewizji twardej polityki dystansowania się politycznego Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i CSU od partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Interia poinformowała o tym, powołując się na wywiad Webera dla gazety Süddeutsche Zeitung.

Weber oświadczył, że bariera na zasadzie „albo oni, albo my” powinna odejść do przeszłości. Jego zdaniem obecna koncepcja izolacji politycznej nie zadziałała. Jako przykład polityk wskazał Francję, gdzie prezydent Emmanuel Macron, według Webera, przez dziesięć lat przeciwstawiał się Marine Le Pen.

Dyskusja w CDU

Debata w niemieckiej chadecji odbywa się przed zaplanowanym na 11 października posiedzeniem prezydium CDU. Federalny zjazd partii w 2018 roku przyjął decyzję wykluczającą koalicje i podobne formy współpracy zarówno z AfD, jak i z partią Lewica. Podejście to miało ograniczyć wpływy AfD.

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Weber uważa, że dystansowanie się polityczne nie może zastąpić pracy politycznej. Według niego w Turyngii i Saksonii, gdzie działają rządy mniejszościowe, CDU/CSU regularnie głosuje wspólnie z partiami lewicowymi. Jednocześnie AfD poddaje pod głosowanie poszczególne propozycje CDU, jednak chadecy głosują przeciwko nim z powodu obowiązującej zasady dystansowania się.

Propozycje dotyczące czerwonych linii

Florian Oest, deputowany CDU do Bundestagu z Saksonii, powiedział dziennikowi Welt am Sonntag, że twarde decyzje o niezgodności z AfD nie przynoszą rezultatów. Guido Heuer, deputowany do parlamentu krajowego Saksonii-Anhaltu, również zaproponował, aby zamiast tak zwanego „muru zaporowego” określić czerwone linie i skupić się na treści decyzji.

Heuer podkreślił, że uważa koalicje z AfD lub Lewicą za niemożliwe. Jednocześnie nie widzi problemu, jeśli partie te poprą inicjatywę CDU mającą na celu poprawę sytuacji ludzi.

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