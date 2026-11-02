《卫报》：ICE在法院释放后再次拘留移民

在美国，移民与海关执法局（ICE）正在再次拘留那些在法院批准人身保护令申请后获释的移民。《卫报》援引法院文件、律师和媒体报道发现，在过去一年中，全国至少发生了20起此类案件。

再次拘留

人身保护令申请允许当事人在联邦法院质疑政府在其主要法律案件审理期间拘押其本人的权利。根据ProPublica的研究，由于逮捕和拘留数量增加，移民已提交超过9.1万份此类申请。自1月25日以来，提交的申请数量已超过此前三届总统政府任期的总和，其中包括唐纳德·特朗普的首个任期。

National Immigration Project律师布里奇特·普兰扎泰利表示，在人们因人身保护令申请获释后又迅速被再次拘留的案件数量急剧增加，且往往违反法院命令。她77岁的客户、巴勒斯坦人阿克拉姆·马哈茂德·奥马尔，在获释后10天内被ICE再次拘留。在此前被关押于路易斯安那州安哥拉的路易斯安那州立监狱Camp 57中心期间，他曾遭受心脏病发作。

在明尼苏达州，7名移民甚至尚未离开明尼阿波利斯附近惠普尔联邦大楼内的拘留设施，就被再次拘留。其中两人的律师丹尼尔·苏特表示，将这些人直接移交给数名执法人员不符合法院的释放命令。

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10月，位于科罗拉多州的美国第十巡回上诉法院驳回了政府试图终结一份人身保护令申请的请求，理由是已有再次拘押获得法院保护的非公民的做法。在路易斯安那州，一名联邦法官在易卜拉欣·穆罕默德一案中认定一名联邦移民机构高级官员藐视法庭；ICE曾三次再次拘留穆罕默德。

遣送至第三国

律师将部分再次拘留与特朗普政府试图将人们遣送至第三国的做法联系起来，这些人并非这些国家的公民，且通常与这些国家没有联系。其中尤其包括因有关国家拒绝接收，或因已获得免于被遣送至原籍国的保护而无法被遣送回原籍国的人。

报道称，超过2.5万名非美国公民被遣送至并非其原籍国的国家，尽管他们可能面临酷刑或迫害的风险。人权专家认为，将这些人关押在监狱或有警卫看守的酒店，并施压迫使他们返回原籍国，违反了《禁止酷刑公约》。

9月，上诉法院裁定，特朗普政府必须提前通知遣送至第三国的事宜，并给予移民对驱逐提出异议的机会。不久后，美国最高法院以紧急程序暂停了该裁决的效力，使政府得以继续快速遣送人员至第三国。

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