В США Иммиграционная и таможенная служба (ICE) повторно задерживает иммигрантов, освобождённых из-под стражи после удовлетворения судами ходатайств habeas corpus. The Guardian выявила не менее 20 таких случаев в стране за последний год, ссылаясь на судебные документы, адвокатов и сообщения СМИ.

Повторные задержания

Ходатайство habeas corpus позволяет оспорить в федеральном суде право правительства удерживать человека под стражей, пока рассматривается его основное юридическое дело. Согласно исследованию ProPublica, из-за увеличения числа арестов и задержаний иммигранты подали более 91 тысячи таких ходатайств. С 25 января их было подано больше, чем за три предыдущие президентские администрации вместе взятые, включая первый срок Дональда Трампа.

Адвокат National Immigration Project Бриджит Пранцателли заявила о резком росте случаев, когда людей после освобождения по ходатайству habeas corpus быстро задерживают вновь, нередко вопреки судебным предписаниям. Её 77-летнего клиента, палестинца Акрама Махмуда Омара, ICE повторно задержала в течение 10 дней после освобождения. Во время предыдущего содержания в центре Camp 57 при тюрьме штата Луизиана в Анголе он перенёс сердечный приступ.

В штате Миннесота семерых иммигрантов повторно задержали ещё до того, как они покинули учреждение содержания в федеральном здании Уиппл недалеко от Миннеаполиса. Адвокат двоих из них Дэниел Сьютор заявил, что передача людей напрямую нескольким сотрудникам не соответствовала судебному распоряжению об освобождении.

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В октябре Апелляционный суд США десятого округа в Колорадо отказал правительству в попытке закрыть одно из ходатайств habeas corpus, сославшись на существующую практику повторного взятия под стражу неграждан, которым была предоставлена судебная защита. В Луизиане федеральный судья привлёк высокопоставленного сотрудника федеральной иммиграционной службы к ответственности за неуважение к суду по делу Ибрагима Мохаммеда, которого ICE повторно задерживала трижды.

Депортации в третьи страны

Юристы связывают часть повторных задержаний с попытками администрации Трампа депортировать людей в третьи страны, гражданами которых они не являются и с которыми часто не имеют связей. Речь, в частности, идёт о лицах, которых невозможно выслать в страну происхождения из-за отказа государства их принять или из-за предоставленной им защиты от депортации туда.

По данным материала, более 25 тысяч неграждан США были депортированы в страны, не являющиеся их странами происхождения, несмотря на возможный риск пыток или преследований. Эксперты по правам человека считают, что содержание таких людей в тюрьмах или охраняемых отелях и давление с целью заставить их вернуться в страны происхождения противоречат Конвенции против пыток.

В сентябре апелляционный суд постановил, что администрация Трампа должна заранее уведомлять о депортациях в третьи страны и давать иммигрантам возможность оспорить выдворение. Вскоре Верховный суд США в экстренном порядке приостановил действие этого решения, что позволило администрации продолжать быстрые депортации в третьи страны.

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