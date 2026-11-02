W Stanach Zjednoczonych Służba Imigracyjna i Celna (ICE) ponownie zatrzymuje imigrantów, którzy zostali zwolnieni z aresztu po uwzględnieniu przez sądy wniosków habeas corpus. The Guardian wykrył co najmniej 20 takich przypadków w kraju w ciągu ostatniego roku, powołując się na dokumenty sądowe, prawników i doniesienia medialne.

Ponowne zatrzymania

Wniosek habeas corpus umożliwia zakwestionowanie przed sądem federalnym prawa rządu do przetrzymywania osoby w areszcie podczas rozpatrywania jej głównej sprawy prawnej. Według badania ProPublica, z powodu wzrostu liczby aresztowań i zatrzymań imigranci złożyli ponad 91 tysięcy takich wniosków. Od 25 stycznia złożono ich więcej niż podczas trzech poprzednich administracji prezydenckich łącznie, w tym podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa.

Bridget Pranzatelli, prawniczka National Immigration Project, poinformowała o gwałtownym wzroście liczby przypadków, w których osoby zwolnione po wniosku habeas corpus są szybko ponownie zatrzymywane, często wbrew nakazom sądowym. Jej 77-letni klient, Palestyńczyk Akram Mahmoud Omar, został ponownie zatrzymany przez ICE w ciągu 10 dni od zwolnienia. Podczas wcześniejszego pobytu w ośrodku Camp 57 przy więzieniu stanowym Luizjany w Angoli doznał zawału serca.

W stanie Minnesota siedmiu imigrantów ponownie zatrzymano, zanim jeszcze opuścili placówkę detencyjną w federalnym budynku Whipple niedaleko Minneapolis. Daniel Sutor, prawnik dwóch z nich, stwierdził, że przekazanie osób bezpośrednio kilku funkcjonariuszom nie było zgodne z sądowym nakazem zwolnienia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W październiku Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Dziesiątego Okręgu w Kolorado odrzucił próbę rządu zamknięcia jednego z wniosków habeas corpus, powołując się na istniejącą praktykę ponownego osadzania cudzoziemców, którym przyznano ochronę sądową. W Luizjanie sędzia federalny uznał wysokiego rangą urzędnika federalnej służby imigracyjnej za winnego obrazy sądu w sprawie Ibrahima Mohammeda, którego ICE ponownie zatrzymywała trzykrotnie.

Deportacje do państw trzecich

Prawnicy wiążą część ponownych zatrzymań z próbami administracji Trumpa deportowania ludzi do państw trzecich, których nie są obywatelami i z którymi często nie mają związków. Chodzi w szczególności o osoby, których nie można wydalić do kraju pochodzenia z powodu odmowy ich przyjęcia przez państwo lub ze względu na przyznaną im ochronę przed deportacją do tego kraju.

Według materiału ponad 25 tysięcy osób niebędących obywatelami USA deportowano do państw, które nie były ich krajami pochodzenia, mimo możliwego ryzyka tortur lub prześladowań. Eksperci ds. praw człowieka uważają, że przetrzymywanie takich osób w więzieniach lub strzeżonych hotelach oraz wywieranie na nie presji, aby wróciły do krajów pochodzenia, narusza Konwencję przeciwko torturom.

We wrześniu sąd apelacyjny orzekł, że administracja Trumpa musi z wyprzedzeniem informować o deportacjach do państw trzecich i dawać imigrantom możliwość zakwestionowania wydalenia. Wkrótce potem Sąd Najwyższy USA w trybie nadzwyczajnym zawiesił wykonanie tego orzeczenia, co pozwoliło administracji kontynuować szybkie deportacje do państw trzecich.

Czytaj nas na