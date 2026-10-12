以色列军队周一使用火炮和重机枪炮击了黎巴嫩南部多个地区。据阿纳多卢通讯社援引黎巴嫩国家新闻机构NNA报道称。

多个地区遭炮击

据NNA报道，夜间，哈里斯的阿尔阿赖什地区、瓦迪萨卢基以及沙克拉、卡法尔泰卜尼特和瓦迪齐卜金郊区遭到炮击。重机枪火力指向卡法尔泰卜尼特和扎瓦塔尔沙尔基亚之间的地区，以及纳巴提耶省瓦迪胡杰尔地区通往甘杜里耶镇的方向。

炮火还袭击了提尔区的曼苏里、亚特尔附近地区，以及宾特朱拜勒区贝特利夫和斯雷宾附近的山谷。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对居民的警告

弗伦和亚特尔两镇的地方当局呼吁居民，在未与相关部门协商的情况下不要进入橄榄园。原因是此前以色列袭击后可能遗留了集束弹药和地雷。

NNA报道称，在弗伦，一名男子查看自己的橄榄园时因地雷爆炸死亡。该机构补充称，另一名男子在亚特尔成为以色列军队目标后死亡。

黎巴嫩当局表示，自3月2日以来，以色列在该国的袭击已造成4,386人死亡，另有12,413人受伤。6月26日，贝鲁特和特拉维夫签署了一项由美国斡旋的框架协议，该协议规定以色列军队逐步撤出黎巴嫩领土，并在那里部署黎巴嫩军队。据阿纳多卢通讯社报道，尽管达成该协议，以色列仍继续袭击黎巴嫩南部，并保持对部分地区的控制。

关注我们在