Izraelskie siły ostrzelały w poniedziałek artylerią i ciężkimi karabinami maszynowymi kilka obszarów południowego Libanu. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na Libańską Narodową Agencję Informacyjną NNA.

Ostrzał w kilku rejonach

Według NNA w nocy ostrzał artyleryjski objął rejon Al-Araish w Haris, Wadi as-Saluki oraz obrzeża Szakry, Kfar Tebnit i Wadi Zibkin. Ogień z ciężkich karabinów maszynowych prowadzono w kierunku obszaru między Kfar Tebnit a Zawtar asz-Szarkiją, a także w rejonie Wadi al-Hudżajr w stronę miasta Gandurije w prowincji Nabatieh.

Ogień artyleryjski był również skierowany na Mansuri w okręgu Tyr, obszary w pobliżu Jater oraz doliny w pobliżu Beit Lif i Srebbine w okręgu Bint Dżbejl.

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Ostrzeżenie dla mieszkańców

Lokalne władze miast Frun i Jater wezwały mieszkańców, aby nie wchodzili do gajów oliwnych bez konsultacji z odpowiednimi służbami. Jako powód wskazano możliwą obecność amunicji kasetowej i min lądowych, które mogły pozostać po wcześniejszych izraelskich atakach.

We Frunie mężczyzna zginął w wyniku eksplozji miny, gdy oglądał swój gaj oliwny, podała NNA. Kolejny mężczyzna zginął w Jater po tym, jak stał się celem izraelskich sił, dodała agencja.

Libańskie władze oświadczają, że od 2 marca w wyniku izraelskich ataków w kraju zginęło 4 386 osób, a kolejne 12 413 zostało rannych. 26 czerwca Bejrut i Tel Awiw podpisały wynegocjowane przy pośrednictwie USA porozumienie ramowe, które przewidywało stopniowe wycofanie izraelskich sił z terytorium Libanu i rozmieszczenie tam libańskiej armii. Według Agencji Anadolu, mimo porozumienia Izrael kontynuuje ataki na południu Libanu i zachowuje kontrolę nad niektórymi obszarami.

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