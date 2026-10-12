Израильские силы в понедельник обстреляли артиллерией и крупнокалиберными пулеметами несколько районов южного Ливана. Об этом со ссылкой на Ливанское национальное информационное агентство NNA сообщает Anadolu Agency.

Обстрелы в нескольких районах

По данным NNA, ночью артиллерийскому обстрелу подверглись район Аль-Араиш в Харисе, Вади-ас-Салуки и окрестности Шакры, Кфар-Тебнита и Вади-Зибкина. Огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по территории между Кфар-Тебнитом и Завтар-аш-Шаркией, а также в районе Вади-эль-Худжейр в направлении города Гандурия в провинции Набатия.

Артиллерийский огонь также был направлен по Мансури в округе Тир, районам возле Ятера и долинам возле Бейт-Лифа и Среббина в округе Бинт-Джбейль.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждение для жителей

Местные власти городов Фрун и Ятер призвали жителей не заходить в оливковые рощи без консультаций с соответствующими службами. Причиной назвали возможное наличие кассетных боеприпасов и наземных мин, которые могли остаться после предыдущих израильских атак.

Во Фруне мужчина погиб при взрыве мины, когда осматривал свою оливковую рощу, сообщило NNA. Еще один мужчина погиб в Ятере после того, как стал целью израильских сил, добавило агентство.

Ливанские власти заявляют, что с 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 4 386 человек, еще 12 413 получили ранения. 26 июня Бейрут и Тель-Авив подписали рамочное соглашение при посредничестве США, предусматривавшее постепенный вывод израильских сил с ливанской территории и развертывание там ливанской армии. По данным Anadolu Agency, несмотря на соглашение, Израиль продолжает атаки на юге Ливана и сохраняет контроль над отдельными районами.

Читай нас в