英国军情五处（MI5）成立了人工智能威胁评估中心（AITAC），该中心将分析人工智能对该国构成的风险，包括与恐怖主义、国家威胁和生物武器相关的风险。MI5总干事肯·麦卡勒姆在伦敦举行的年度威胁评估更新会上宣布了这一消息，Politico Europe报道。

安全风险

麦卡勒姆表示，MI5已经发现有恐怖分子试图利用人工智能改进侦察和袭击方法。他还提请注意由人工智能支持的无人机所带来的危险。

这位情报机构负责人表示，他尤其重视这样一种风险：人工智能可能改变与现有或新型生物武器相关的能力。他指出，人工智能模型中安全限制措施的失效，可能会为能力有限的恐怖分子提供额外的知识和能力。

麦卡勒姆还强调，有必要认真评估人工智能可能制造新的、此前未知的病原体这一风险。据他所说，政府正在生物武器应对领域采取额外措施。

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统一威胁评估

AITAC将整合英国人工智能安全研究所、国家打击犯罪局和国家网络安全中心的专业知识。该中心的任务将是区分真实威胁与夸大说法，并确定人工智能风险不同表现形式的优先级。

这是MI5成立的第三个分析中心，此前已成立评估恐怖主义威胁和国家威胁的机构。麦卡勒姆解释说，AITAC旨在帮助避免不同部门作出相互矛盾的评估，而政府将就应对威胁作出最终决定。

MI5还将关键基础设施保护、应对认知战和技术威胁列为主要工作方向之一，与反恐和应对国家威胁并列。

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