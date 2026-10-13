MI5 створила центр оцінювання загроз ШІ у Великій Британії — Politico Europe

У Великій Британії MI5 створила Центр оцінювання загроз штучного інтелекту AITAC, який аналізуватиме ризики ШІ для країни, зокрема пов’язані з тероризмом, державними загрозами та біологічною зброєю. Про це під час щорічного оновлення оцінки загроз у Лондоні заявив генеральний директор MI5 Кен Маккаллум, повідомляє Politico Europe.

Ризики для безпеки

За словами Маккаллума, MI5 вже виявляла терористів, які намагалися застосовувати ШІ для вдосконалення розвідки та методів атак. Він також звернув увагу на небезпеку безпілотників із підтримкою штучного інтелекту.

Очільник служби заявив, що надає особливої ваги ризику, за якого ШІ може змінити можливості, пов’язані з наявною або новою біологічною зброєю. Він зазначив, що несправність захисних обмежень у моделях ШІ може надати терористам з обмеженими можливостями додаткові знання та спроможності.

Маккаллум також наголосив на потребі серйозно оцінювати ризик того, що ШІ зможе створювати нові, раніше невідомі патогени. За його словами, уряд здійснює додаткові кроки у сфері протидії біологічній зброї.

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Єдина оцінка загроз

AITAC об’єднає експертизу Інституту безпеки ШІ Великої Британії, Національного агентства з боротьби зі злочинністю та Національного центру кібербезпеки. Завданням центру буде відокремлювати реальні загрози від перебільшень і визначати пріоритетність різних проявів ризиків ШІ.

Це третій аналітичний центр, створений MI5, після структур, що оцінюють терористичні та державні загрози. Маккаллум пояснив, що AITAC має допомогти уникати суперечливих оцінок різних відомств, тоді як остаточні рішення щодо реагування на загрози ухвалюватиме уряд.

Також MI5 надала захисту критичної інфраструктури, протидії когнітивній війні та технологічним загрозам статус одного з головних напрямів роботи поряд із протидією тероризму та державним загрозам.

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