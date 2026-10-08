国际货币基金组织已与巴基斯坦就审查部分贷款项目达成工作人员层面的协议。若国际货币基金组织执行董事会批准该协议，该国可能获得约12.1亿美元融资。

两项计划下的资金

据Channel NewsAsia报道，巴基斯坦可通过扩展基金安排（Extended Fund Facility）获得约10亿美元。另有2.1亿美元将根据韧性与可持续性安排（Resilience and Sustainability Facility）气候计划提供。

如果拨款获得批准，根据两项计划向巴基斯坦转拨的资金总额将达到约57亿美元。该国仍依赖外部融资来补充外汇储备并履行债务义务。

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IMF的评估与风险

IMF表示，在扩展基金安排的支持下，巴基斯坦当局得以克服中东冲突的后果，而有效政策有助于维持宏观经济稳定。

与此同时，该基金指出，由于地缘政治紧张局势、能源价格波动、全球金融条件趋紧以及贸易受扰，风险仍然很高。标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）首席经济学家艾哈迈德·莫宾此前称，若中东冲突持续，巴基斯坦将成为亚太地区最脆弱的大型经济体，原因是其依赖从波斯湾国家进口能源、侨汇以及来自该地区的金融支持。

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