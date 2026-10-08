Международный валютный фонд достиг с Пакистаном договоренности на уровне персонала о пересмотре отдельных программ кредитования. Если совет директоров МВФ одобрит договоренность, страна сможет получить около 1,21 млрд долларов финансирования.

Средства по двум программам

Как сообщает Channel NewsAsia, около 1 млрд долларов Пакистан может получить по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility. Еще 210 млн долларов предусмотрено в рамках климатической программы Resilience and Sustainability Facility.

В случае одобрения выплат общий объем средств, перечисленных Пакистану по двум программам, достигнет около 5,7 млрд долларов. Страна по-прежнему зависит от внешнего финансирования для пополнения валютных резервов и выполнения долговых обязательств.

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Оценка МВФ и риски

В МВФ заявили, что при поддержке программы расширенного финансирования пакистанские власти смогли преодолеть последствия конфликта на Ближнем Востоке, а действенная политика помогла сохранить макроэкономическую стабильность.

В то же время фонд отметил, что риски остаются высокими из-за геополитической напряженности, нестабильных цен на энергоносители, более жестких глобальных финансовых условий и нарушений торговли. Главный экономист S&P Global Market Intelligence Ахмад Мобин ранее назвал Пакистан наиболее уязвимой крупной экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке из-за зависимости от импорта энергоносителей из стран Персидского залива, денежных переводов и финансовой поддержки из региона.

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