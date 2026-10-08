Międzynarodowy Fundusz Walutowy osiągnął z Pakistanem porozumienie na szczeblu personelu w sprawie przeglądu niektórych programów kredytowych. Jeśli Rada Wykonawcza MFW zatwierdzi porozumienie, kraj może otrzymać około 1,21 mld dolarów finansowania.

Środki z dwóch programów

Jak informuje Channel NewsAsia, Pakistan może otrzymać około 1 mld dolarów w ramach programu Extended Fund Facility. Kolejne 210 mln dolarów przewidziano w ramach klimatycznego programu Resilience and Sustainability Facility.

W przypadku zatwierdzenia wypłat łączna kwota środków przekazanych Pakistanowi w ramach obu programów sięgnie około 5,7 mld dolarów. Kraj nadal zależy od zewnętrznego finansowania, aby uzupełniać rezerwy walutowe i realizować zobowiązania dłużne.

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Ocena MFW i ryzyka

MFW oświadczył, że dzięki wsparciu programu Extended Fund Facility pakistańskie władze zdołały przezwyciężyć skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie, a skuteczna polityka pomogła utrzymać stabilność makroekonomiczną.

Jednocześnie fundusz zaznaczył, że ryzyka pozostają wysokie z powodu napięć geopolitycznych, niestabilnych cen energii, bardziej restrykcyjnych globalnych warunków finansowych i zakłóceń w handlu. Główny ekonomista S&P Global Market Intelligence Ahmad Mobeen wcześniej nazwał Pakistan najbardziej podatną na zagrożenia dużą gospodarką regionu Azji i Pacyfiku w przypadku przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie ze względu na zależność od importu energii z państw Zatoki Perskiej, przekazów pieniężnych i wsparcia finansowego z regionu.

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